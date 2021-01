Eleições em pandemia fogem ao “fado” da abstenção

A preparação atempada do processo eleitoral, a introdução de novas modalidades de voto e a própria competitividade entre os candidatos já provaram em dezenas de países que é possível aumentar a mobilização do eleitorado para votar no meio de uma pandemia.

