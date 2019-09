Eleições na Madeira: PSD deverá perder maioria absoluta

A sondagem realizada à boca das urnas pela Católica e divulgada pela RTP aponta para uma grande subida do PS, que poderá triplicar face às últimas eleições. CDS sofre queda significativa e passa a terceira força política. CDU e BE também deverão ter perdido votos e deputados.

O PSD deverá perder a maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Madeira. De acordo com a sondagem realizada à boca das urnas pela Católica, e divulgada pela RTP, o PSD deverá obter entre 37% e 41% dos votos dos madeirenses, elegendo entre 19 e 23 deputados. Para ter maioria absoluta, precisaria de ter pelo menos 24 deputados, que foi o que conseguiu eleger há quatro anos.Já o PS surge em segundo lugar, com uma votação muito expressiva e muito próxima do PSD. Segundo a mesma sondagem, os socialistas liderados por Paulo Cafofo terão recebido 34% a 38% dos votos, o que permitiria eleger entre 17 e 21 deputados. Se os números da Católica estiverem corretos, o PS triplica a sua votação face às últimas eleições. Nos limites dos intervalos, é possível, embora improvável, que o PS possa vencer as eleições.

O CDS, pelo contrário, regista uma queda muito significativa. Se em 2015 o CDS teve 13,7% dos votos, agora deverá obter entre 5% e 7%, elegendo apenas três deputados.





Também a CDU e o Bloco de Esquerda deverão ter resultados desapontantes, entre 1% e 3%, elegendo apenas um deputado.