PSD ganha eleições na Madeira mas perde maioria absoluta. PS dispara

O PSD ganhou as eleições regionais na Madeira, mas o resultado não permite repetir a maioria absoluta que o partido alcançou sempre nos últimos 40 anos.

Com os votos já contados em todas as 54 freguesias da Região Autónoma, o PSD obteve 39,42% dos votos, o que se traduz na eleição de 21 deputados. Ou seja, aquém dos 24 necessários para a maioria absoluta no Parlamento da Madeira.

Em 2015 o PSD tinha eleito 24 deputados, tendo conseguido 44,35% dos votos.

O PS viu o seu resultado disparar face às últimas eleições, mais do que triplicando os votos para 35,76%, o que permite a eleição de 19 deputados. Em 2015 tinha eleito apenas cinco.





A subida do PS foi obtida à custa da descida de todos os outros partidos. O CDS passou para terceiro partido mais votado (em 2015 tinha sido o segundo), obtendo 5,76% dos votos. O número de deputados baixou de sete para três.

O Juntos Pelo Povo (JPP), que se estreou em 2015 sendo o partido sensação nas eleições regionais desse ano, baixou para 5,47% dos votos, elegendo apenas três deputados (cinco em 2015).

A CDU (PCP/PEV) e o Bloco de Esquerda, que em 2015 tinham eleito dois deputados cada um, registaram uma forte queda na votação. A CDU baixou para 1,8% e elegeu apenas um deputado. Já o Bloco de Esquerda não elegeu qualquer deputado e deixa de estar representado no Parlamento madeirense. Também o PTP, do polémico José Manuel Coelho, perde o deputado que tinha. Obteve apenas 1% dos votos.

O PAN foi o sétimo partido mais votado (1,46%), mas continua sem eleger na Madeira.

A participação cresceu de forma substancial nestas eleições, com a abstenção a situar-se abaixo dos 45%. Em 2015 mais de metade dos eleitores optou por não votar e segundo a Lusa, esta foi a primeira vez desde 1984 que a taxa de abstenção desceu.





PSD precisa do CDS ou do JPP

Com estes resultados, Miguel Albuquerque tem várias alternativas para continuar a liderar o governo regional da Madeira. Para alcançar os três deputados que perdeu face às últimas eleições, precisa do apoio do CDS ou do JPP.

Já o PS de Paulo Cafôfo, apesar de ter disparado nas votações, é vítima dos maus resultados da CDU e do Bloco que Esquerda, que impede a repetição da geringonça que funcionou no Parlamento no Continente.

O PS precisa do apoio do CDS e do JPP para controlar a maioria do Parlamento madeirense.



O número 2 da lista do CDS-PP às eleições legislativas na Madeira, José Manuel Rodrigues, admitiu hoje uma coligação eleitoral com quem vencer as eleições ao afirmar que o seu partido pode ser decisivo na formação do futuro Governo Regional.



"Apesar desta bipolarização [entre PSD e PS], o CDS mantém a sua representação parlamentar, mantém o grupo parlamentar e isso pode ser decisivo na formação do futuro governo da Madeira", disse aos jornalistas, citado pela Lusa.







(notícia em atualização)