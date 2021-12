Empréstimos com garantias públicas podem chegar a mais empresas e mais capital

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, uma alteração ao Fundo de Contragarantia Mútuo, que vai permitir tornar mais flexível as regras aplicadas aos empréstimos com garantias públicas. A medida visa promover o investimento das empresas e, com isso, apoiar o crescimento económico do país.Em comunicado, o Governo explica que vai proceder à alteração do "nível do tipo de operações e percentagem" que o Fundo de Contragarantia Mútuo pode garantir. A par disso, irá alargar a dimensão das empresas beneficiárias desses empréstimos, mas "sempre no estrito cumprimento das regras de auxílios de Estado em vigor a cada momento".Ou seja, com estas alterações, o Fundo de Contragarantia Mútuo, usado pelo Banco de Fomento para dar empréstimos com garantias públicas às empresas, vai poder aumentar a percentagem de garantia que pode ser dada nesses empréstimos, bem como alargá-los a outras empresas beneficiárias.Além das alterações ao Fundo de Contragarantia Mútuo, o Governo alterou também o regime jurídico das sociedades de garantia mútua, com vista à "atualização de diplomas, que impunham uma estrutura pesada na atividade de concessão de garantias".As novas regras que o Governo quer aplicar às sociedades de garantia mútua preveem a transformação do "capital social para capital variável" e à atribuição a essas sociedade "de um direito de aquisição das ações dos sócios beneficiários que não têm qualquer operação em curso há determinado período de tempo".O Governo acrescenta ainda que estas alterações visam "contribuir de forma ainda mais decisiva para a concretização dos desígnios da política económica definida pelo Governo no que concerne, nomeadamente, à promoção do investimento dinamizador do tecido empresarial, à criação de emprego e consequentemente ao crescimento económico, essencialmente por via das componentes do investimento e das exportações".