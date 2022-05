EUA acabam com exceção que permitia à Rússia pagar dívida em dólares

Os Estados Unidos vão acabar, a partir desta quarta-feira, com a exceção que permitia à Rússia pagar as suas dívidas com dólares, decisão que pode levar Moscovo a entrar em incumprimento, anunciou hoje o Departamento de Tesouro.Prevista no âmbito das drásticas sanções impostas a Moscovo devido à invasão da Ucrânia, a exceção acabará às 00:01 de quarta-feira (05:01 de Lisboa), dois dias antes do próximo prazo de pagamento da Rússia.Desde as primeiras sanções contra a Rússia, o Departamento de Tesouro norte-americano - liderado por Janet Yellen (na foto) - tinha concedido aos bancos uma autorização para processar qualquer pagamento de títulos de dívida da Rússia.