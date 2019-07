André Bradford foi secretário regional da presidência no Governo Regional dos Açores, no último executivo liderado por Carlos César, entre 2008 e 2012 e foi o quinto candidato na lista do PS ao Parlamento Europeu nas eleições deste ano, abandonando o cargo de líder da bancada socialista na Assembleia Legislativa Regional dos Açores.



Numa nota enviada à imprensa, a representação do PS no hemiciclo europeu diz ter sido informada esta manhã de que "o deputado André Bradford foi internado no Hospital de Ponta Delgada na sequência de um episódio de saúde ocorrido durante a madrugada".



"A delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu acompanha de perto e com preocupação a situação clínica do seu deputado", prossegue o texto.

O eurodeputado socialista André Bradford está internado no Hospital de Ponta Delgada em coma induzido, confirmou fonte do PS em declarações à revista Sábado O eurodeputado açoriano de 48 anos foi eleito pela primeira vez para o Parlamento Europeu em maio deste ano, tendo-se estreado em Bruxelas na semana passada.