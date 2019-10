Funcionários públicos evitam reforma antecipada para escapar a cortes de 30%

O número de pensões antecipadas está a níveis historicamente baixos pelo segundo ano consecutivo e só não voltou a cair por causa das novas regras para as longas carreiras, que anulam os cortes. As 357 mil pessoas que se aposentaram antecipadamente no regime normal tiveram cortes médios de 30%.

O repentino aumento da idade da reforma e o forte agravamento das penalizações parece estar a ter bastante efeito entre os funcionários públicos, uma vez que as pensões antecipadas, que chegaram a abranger mais de 10 mil pessoas por ano, são agora quase residuais.





Isto assumindo que uma quebra tão expressiva não pode (apenas) ser explicada por pedidos pendentes. O número mais baixo verificou-se em 2017, com apenas 552 pensões antecipadas, mas o relatório da Caixa Geral de Aposentações (CGA), relativo ao ano passado, mostra que em 2018 o número só não voltou a cair por causa das novas regras para as carreiras longas.



"Com efeito, das 713 pensões antecipadas atribuídas, 356 foram atribuídas ao abrigo do referido regime, em que o valor da pensão é calculado sem redução", ou seja, sem cortes. Esta possibilidade aplicou-se a quem tenha começado a descontar antes dos 16 anos e que tenha pelo menos 46 de serviço (ou que tenha simplesmente 48 de serviço).