A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública quer negociar com os sindicatos "um pacote plurianual" com foco no rejuvenescimento, assiduidade e formação dos funcionários públicos.

"Além das valorizações salariais, coisas que têm a ver com o rejuvenescimento, utilizando a figura da pré-reforma, que têm a ver com incentivos à assiduidade, que foi algo que já existiu e que caiu no tempo da troika", explica a ministra. "Na medida em que temos uma taxa de absentismo muito elevada, se é verdade que ela pode ser atacada através das juntas médicas, também um incentivo à assiduidade é importante", acrescenta.



A formação será outro dos pontos a negociar com os sindicatos. "Outra coisa muito importante é fornecer, à custo do Estado, formação nas áreas em que as pessoas precisam", sublinha.



Para já, contudo, não se conhece sequer o número exato de funcionários públicos em atividade. "Um dos pontos que achamos essencial é aprofundar - ele já existe, mas precisa de grande desenvolvimento - o sistema de informação da organização do Estado, porque ele vai dizer-nos quantos funcionários há, qual o seu perfil, a sua caracterização. E é isso que vai permitir o tal planeamento centralizado, quer do recrutamento, quer das promoções. É algo que está em curso, que planeamos ampliar e pôr em velocidade de cruzeiro", adianta Alexandra Leitão.

