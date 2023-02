Gonçalo Rodrigues é o novo secretário de Estado da Agricultura

nde leciona disciplinas da área de Agricultura. É também d





outorado em Engenharia dos Biossistemas pelo Instituto Superior de Agronomia e licenciado em Engenharia do Ambiente, com a especialidade em Gestão de Águas e Melhoramentos Rurais. Toma posse esta quarta-feira, dia 15, no palácio de Belém. A informação é confirmada através de uma nota da Presidência da República que dá conta que Marcelo Rebelo de Sousa "aceitou a proposta do Primeiro-Ministro, de nomeação do Prof. Doutor Gonçalo Rodrigues, como novo Secretário de Estado da Agricultura".



Gonçalo Rodrigues vai substituir no cargo a antiga diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte, Carla Alves, que esteve em funções pelo curto período de 26 horas. A ex-governante chegou a tomar posse como secretária de Estado, mas uma notícia do Correio da Manhã revelou que Carla Alves tinha contas bancárias arrestadas por causa de um processo em que o marido é acusado de

A passagem expresso de Carla Alves pelo cargo gerou bastantes dúvidas sobre se a ministra da Agricultura iria de facto escolher um sucessor para a secretaria de Estado, já que a lei orgânica do Governo, publicada após as remodelações, não incluía aquele gabinete.



No programa Conversa Capital, do Negócios e Antena 1, Maria do Céu Antunes já tinha dito que ainda não tinham sido feitos convites, mas garantia que a pasta não era para extinguir.





Depois de muito se ter especulado sobre se o Governo tinha ou não acabado com a secretaria de Estado, Gonçalo Caleia Rodrigues é o nome escolhido para completar a equipa da ministra Maria do Céu Antunes na Agricultura.Gonçalo Rodrigues é docente no Instituto Superior de Agronomia (ISA), oprevaricação, participação económica em negócio e de corrupção ativa.