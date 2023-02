Nomeação de secretário da Agricultura acaba com "alguma instabilidade", diz confederação

Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (CONFAGRI) congratulou-se, esta quarta-feira, com a nomeação do novo secretário de Estado da Agricultura, por "encerrar um período que tem vindo a gerar alguma instabilidade no setor e o acumular de muitas incertezas".

"A CONFRAGI sempre se manifestou no sentido de que o lugar vago na secretaria de Estado da Agricultura tinha de ser rapidamente preenchido", atendendo a que "estamos a viver um período crucial no setor agrícola, nomeadamente na elaboração de uma nova legislação decorrente da reforma da Política Agrícola Comum (PAC), aprovada nos finais do ano passado, com o início, a partir de 1 de março, das candidaturas aos apoios ao rendimento dos agricultores", diz, em comunicado enviado às redações.O Ministério da Agricultura estava sem secretário de Estado desde 5 de janeiro, após a demissão da anterior, Carla Alves, poucas horas após tomar posse.Depois de muito se ter especulado sobre se o Governo tinha ou não acabado com a secretaria de Estado, Gonçalo Caleia Rodrigues foi escolhido para o lugar deixado vago, a 5 de janeiro, por Carla Alves, que se demitiu poucas horas depois de ter assumido o cargo. A tomada de posse está marcada para esta quarta-feira, às 17h45, no Palácio de Belém."A CONFAGRI espera manter nestes tempos de grande exigência que atualmente vivemos, uma cooperação profícua e estreita com o novo titular da pasta, como é prática da nossa Confederação, desejando ao mesmo um desempenho com sucesso em prol do desenvolvimento e modernização da agricultura portuguesa", conclui a organização.