Governo abre exceções e alarga lay-off além de julho

Afinal, o lay-off simplificado não termina no final de julho para todas empresas que estão autorizadas a abrir portas. As que ainda não aderiram ao apoio ou que não tenham esgotado nessa altura os três meses de apoio poderão continuar a beneficiar do regime em agosto ou mesmo em setembro, dependendo dos casos.