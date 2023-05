Governo aprova alterações aos estatutos das ordens para eliminar restrições de acesso

O Governo aprovou esta quinta-feira as alterações aos estatutos de oito ordens profissionais, num processo que vai agora passar pela Assembleia da República. De fora deste conjunto ficaram as ordens dos Médicos e dos Engenheiros."O Conselho de ministros aprovou hoje dois projetos de proposta de lei no âmbito da reforma das ordens profissionais cujo propósito é eliminar restrições de acesso às profissões e melhorar as condições de concorrência", anunciou o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, lembrando que se trata de uma "reforma que consta do programa do Governo".

Deste pacote legislativo não consta a revisão dos estatutos das ordens do Médicos e dos Engenheiros que ainda estão em fase de discussão. "As ordens dos Engenheiros e dos Médicos não estão contidas no conjunto das oito que veem os seus estatutos alterados", afirmou o secretário de Estado quando questionado sobre as dúvidas manifestadas ao novo estatuto. "Não conhecemos a posição dessas duas ordens, mas elas terão obviamente o seu momento próprio da audição quando o segundo bloco de estatutos de ordens profissionais for aprovado que terá lugar nas próximas semanas", garantiu André Moz Caldas.Esta reforma é também uma das metas que Portugal tem de cumprir no âmbito do plano de recuperação e resiliência (PRR) e que conta para que o país consiga ter acesso ao desembolso de mais uma tranche da bazuca europeia, "integrando o processo de reforma das profissões reguladas reclamada pela Comissão Europeia", frisou o secretário de Estado.