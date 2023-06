Governo aprovou estatutos de mais 12 ordens profissionais

Médicos; médicos dentistas; engenheiros; engenheiros técnicos; notários; enfermeiros; economistas; arquitetos; farmacêuticos; advogados; revisores oficiais de contas; e solicitadores e agentes de execução. O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros uma proposta de lei que adapta os estatutos de 12 ordens profissionais ao novo regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais.





Trata-se do segundo pacote, depois de, a 25 de maio, terem passado pelo Conselho de Ministros as alterações aos estatutos de outras oito ordens profissionais: médicos veterinários; biólogos; contabilistas certificados; psicólogos; nutricionistas; despachantes oficiais; assistentes sociais; e fisioterapeutas. Estas foram agora avaliadas e apreciadas "em leitura final", refere o comunicado do Conselho de Ministros.



Todas estas alterações serão reunidas numa única proposta de lei única, que reunirá os estatutos das 20 ordens e que será enviada para a Assembleia da República.





O objetivo, recorda o Executivo no comunicado da reunião semanal, "é eliminar restrições de acesso às profissões e melhorar as condições de concorrência", tendo "para o efeito sido auscultadas todas as entidades relevantes para o processo".





O processo, contudo, não tem sido pacífico, com muitas objeções levantadas, nomeadamente, pela Ordem dos Contabilístias Certificados, pela dos Psicólogos e, mais recentemente, pela dos Advogados.



A versão final do diploma, que o Governo vai apresentar ao Parlamento, ainda não é do conhecimento das várias ordens, apesar das reuniões que mantiveram com os vários ministros ao longo do processo.