Governo brasileiro anuncia novos cortes para compensar subsídios ao gasóleo

O Governo brasileiro anunciou hoje novos cortes nos gastos públicos para suportar os custos dos subsídios ao gasóleo, necessários para acabar com a greve dos camionistas cujos efeitos ainda se sentem no país.

A greve dos camionistas começou no dia 21 mas os profissionais voltaram gradualmente ao trabalho desde domingo, quando o Governo chegou a acordo com os sindicatos para reduzir os preços do gasóleo, cujos preços altos e contínuos aumentos tinham levado à paralisação.

Segundo o Ministério das Finanças do Brasil os subsídios que permitirão as reduções nos preços dos combustíveis custarão ao Estado 9,5 mil milhões de reais (mais de dois mil milhões de euros), que serão compensados com novos ajustes nos gastos, segundo um decreto publicado hoje.