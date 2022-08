Governo decreta situação de calamidade na Serra da Estrela durante um ano

O Governo declarou esta quinta-feira a situação de calamidade no Parque Natural da Serra da Estrela por um período de um ano devido aos incêndios da última semana e promete os "recursos necessários" para apoiar os concelhos mais afetados."A situação de calamidade dirige-se ao Parque Natural da Serra da Estrela e todos podemos perceber a importância daquele território", explicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final da reunião do Conselho de Ministros, lembrando que também está em causa o acesso à água em Lisboa e Coimbra.O diploma determina ainda que a "realização de um procedimento de inventariação, no prazo de 15 dias, dos danos e prejuízos provocados pelos incêndios florestais registados no mês de agosto" não só no Parque Natural da Serra da Estrela, mas também "em todos concelhos com área ardida igual ou superior a 4.500 hectares ou a 10% da respetiva área, em 2022", refere o comunicado do Conselho de Ministros.Neste aspeto, a ministra da Presidência indicou que vai ser feito um "levantamento de prejuízos e necessidades de territórios que cumpram os critérios de área ardida" tal como aconteceu depois dos grandes incêndios de 2017 - área ardida superior a 4.500 hectares ou 10% da área. "Obviamente que os recursos necessários estarão disponíveis", garantiu Mariana Vieira da Silva quando questionada sobre os apoios a estes municípios.(Notícia atualizada às 15:15)