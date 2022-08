o âmbito da área do trabalho, solidariedade e segurança social, [estão a ser avaliadas] medidas de apoio às famílias, para fazer face a despesas necessárias à sua subsistência ou à aquisição de bens imediatos e inadiáveis, e aos equipamentos de resposta social, e medidas excecionais de isenção e diferimento do pagamento de contribuições para a segurança social", lê-se na resolução do Conselho de Ministros que declara a situação de calamidade no Parque Natural da Serra da Estrela, publicada esta segunda-feira em Diário da República O diploma aponta outras medidas de apoio que serão financiadas por fundos nacionais e europeus, mas sem especificar em concreto essas iniciativas. Por exemplo, no "âmbito da economia", o Executivo está a estudar "medidas de apoio ao turismo e às demais áreas de atividade económica afetadas, para aumentar a resiliência e a competitividade dos territórios". Para os municípios, está a ser avaliada a "abertura de candidaturas ao Fundo de Emergência Municipal para a recuperação de equipamentos públicos". Para a agricultura, estão a ser ponderados "apoios à reposição do potencial produtivo agrícola das explorações agrícolas afetadas".



De acordo com a estimativas do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas arderam "cerca de 22.000 hectares do Parque Natural da Serra da Estrela, com os concelhos, da Guarda (10.112 hectares, 14 % da área total do concelho) e de Manteigas (6.300 hectares, 52 % da área do concelho) a serem os mais afetados.





Da área percorrida pelo incêndio, "16% tem utilização agrícola, 10% correspondem a águas interiores, 33% a floresta, 20% a matos e pastagens, 9% tem utilização urbana e 12% é improdutiva", refere o despacho do Governo.