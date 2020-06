"Confirma-se que a composição da equipa de gestão do PDR 2020 vai ser alterada", indicou fonte oficial do ministério liderado por Maria do Céu Albuquerque.

Até aqui, a gestão do PDR 2020 estava entregue a Gabriela Freitas, que contava com Manuela Azevedo e Silva e Hélder Bicho como adjuntos.



O Governo justificou a alteração com a necessidade de "imprimir uma nova dinâmica à gestão", tendo em conta a nova fase de recuperação económica, bem como o novo período de programação de fundos europeus 2021-2027.



O Programa de Desenvolvimento Rural de Portugal foi aprovado na sequência da decisão de Comissão Europeia em dezembro de 2014 e visa o apoio às atividades do setor agrícola assentes numa gestão eficiente dos recursos.

acrescentando que, "atempadamente, será dada a conhecer a nova equipa".