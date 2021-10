Governo reforça em 10 milhões linha de apoio às micro e pequenas empresas do turismo

a linha de apoio às micro e pequenas empresas do turismo. A medida consta de um despacho do Ministério da Economia , publicado esta segunda-feira em Diário da República, que tem como objetivo dar resposta à "procura consistente" por este apoio para mitigar o impacto da pandemia.No despacho que entra em vigor imediatamente após a sua publicação em Diário da República, o Ministério da Economia determina que "é reforçado em 10 milhões de euros o orçamento da linha de apoio às micro e pequenas empresas do turismo", mantendo-se as regras existentes para acesso a este tipo de apoio.

até 30 de junho de 2022.



5 milhões para realização de eventos

Para apoiar a retoma do setor do turismo, o Governo vai dar ainda 5 milhões de euros para apoiar a realização de eventos que, "pelo seu posicionamento, notoriedade e imagem internacional", contribuem para "a qualificação da experiência turística e para a adequada estruturação de produtos turísticos ou para o desenvolvimento da economia".



A criação deste apoio específico, denominado Portugal Events, estava prevista no plano "Reativar o Turismo, Construir o Futuro" anunciado pelo Governo e entra agora em vigor com a publicação de um decreto do Ministério da Economia, que produz efeitos a partir desta terça-feira.



Em março de 2021, passou a estar também prevista a aplicação de moratória ao início do reembolso dos empréstimos já concedidos. Ou seja, os empréstimos com períodos de carência que terminem até dia 31 de março de 2022 foram prorrogados



A dotação anual do programa tem origem nas receitas próprias do Turismo de Portugal.



