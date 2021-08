Governo vai alargar programa regressar e IRS jovem

António Costa anunciou no encerramento do congresso do PS o alargamento do programa regressar por três anos, até 2023, permitindo que os jovens que regressem com uma tributação de 50% do rendimento que auferem.Além disso anunciou que o IRS Jovem vai ser automático na sua aplicação. E será alargado para que cubra também rendimentos de trabalho independente, além de alargar de 3 para 5 anos, havendo isenção de 30% do rendimento nos dois primeiros anos; 20% no terceiro e quarto; 10% no quinto de forma a "apoiar a entrada na vida ativa das novas gerações".António Costa não escondeu a importância do PRR (programa de recuperação e resiliência). E aproveitou o discurso de encerramento para ir dando pistas do que vai propor no Orçamento do Estado.Quanto à qualificação, António Costa anunciou "uma grande prioridade para os próximos dois anos é executar um programa de recuperação das aprendizagens", investindo 900 milhões de euros no reforço da flexibilidade e autonomia dos processos de tutoria e no reforço de técnicos especializados no apoio de recuperação de aprendizagens dos jovens.Outra prioridade é a modernização das escolas profissionais e centros formação profissional, onde serão investidos 750 milhões de euros. "O ensino profissional tem de ser um ensino de primeira qualidade".Além disso, pretende-se apoiar o ingresso no ensino superior de alunos em áreas cruciais, científicas, para o país. Para que haja um aumento de 40% de graduações nas áreas das ciências, tecnologia, engenharias, artes e matemáticas, "estratégicas para o futuro do país".Prometeu ainda "democratizar o acesso mestrados", aumentando as bolsas para o acesso a mestrados até 2.750 euros, um "reforço absolutamente extraordinário mas essencial", conclui Costa.