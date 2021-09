Homem de causas e de princípios e lutador pela liberdade e democracia - as reacções à morte de Sampaio

"Sampaio deixou-nos hoje, com um duplo legado, feito de igualdade e também de liberdade"

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República





"Se perdi hoje um amigo de longa data, com quem tive o privilégio de partilhar sucessos e insucessos nesta constante luta pela Liberdade e pela Democracia, Portugal perdeu um dos seus mais prestigiados cidadãos, que sempre serviu o seu país com distinção e honra"

Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República.





"Curvamo-nos todos na memória de alguém que foi um exemplo de um lutador pela liberdade, pela democracia e que tanto prestigiou com verticalidade ética a nossa vida política"

António Costa, primeiro-ministro





"Um homem de causas, que serviu Portugal com grande sabedoria e grande dedicação nos cargos que desempenhou, como Presidente da República, líder do PS e como presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas também nos cargos internacionais que desempenhou"

Cavaco Silva, ex-Presidente da República





"Trata-se, sem dúvida, de uma grande perda para o nosso país, que o Dr. Jorge Sampaio representou ao mais alto nível e com grande dignidade em diversas e importantes circunstâncias, quer no plano nacional quer internacional"

Pedro Passos Coelho, antigo líder do PSD e ex-primeiro-ministro





"Jorge Sampaio é uma figura central da democracia portuguesa. Foi líder da revolta estudantil de 1962, foi advogado de presos políticos e teve uma intervenção ativa no 25 de Abril. E depois da revolução, acabou por fazer pontes à esquerda que permitiram novos projetos, que o levaram às vitórias na câmara de Lisboa e como Presidente da República"

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda





"Estivemos juntos nas lutas estudantis, estivemos juntos na luta antifascista e anticolonial, mesmo quando estava no exílio ele manteve sempre contacto com aqueles que estavam em Argel, em Paris, em vários pontos do mundo, participou, de uma maneira ou de outra, em todos os combates significativos pela democracia portuguesa antes do 25 de Abril, na luta contra a ditadura"

Manuel Alegre, antigo dirigente socialista





"Personalidade realmente empenhada com as causas da democracia e do desenvolvimento social no nosso país e no plano internacional"

José Manuel Durão Barroso, ex-primeiro-ministro





"Foi sempre visto como um advogado que colocava acima de tudo os direitos individuais, os direitos constitucionais, aquilo que se chamam os direitos, liberdades e garantias. Foi fiel a isso durante toda a sua vida"

José Sócrates, ex-primeiro-ministro





"Deixa um legado histórico em matéria de direitos humanos, pelo papel que teve na democracia portuguesa e na independência de Timor, assim como pela forma de fazer política"

Inês Sousa Real, líder do PAN





"Não cabe num 'tweet', nem a mágoa da perda nem a profunda admiração por este extraordinário e exemplar português"

João Gomes Cravinho, ministro da Defesa Nacional





"Um homem de princípios, e um defensor convicto dos direitos humanos"

Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia