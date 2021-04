Intenções de voto no PS descem para nível mais baixo num ano

Num período politicamente marcado pela polémica em torno da venda de barragens pela EDP e do embate entre primeiro-ministro e Presidente da República, os socialistas registam a maior queda mensal desde setembro no barómetro da Intercampus e estão agora no valor mais baixo num ano.

PS com pior resultado num ano após caso EDP e embate com Marcelo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.