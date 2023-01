Jamila Madeira suspende funções na REN após polémica

A socialista Jamila Madeira pediu a suspensão de funções nas Redes Energéticas Nacionais (REN), deixando assim de acumular o salário que tinha na empresa com o de deputada.



A notícia foi avançada esta terça-feira pela SIC Notícias e surge depois de o Correio da Manhã ter publicado que a vice-presidente da bancada socialista acumulava rendimentos naquela empresa com o vencimento de parlamentar.





Segundo a SIC Notícias, Jamila Madeira já tinha pedido há 13 anos um pedido de avaliação ao Parlamento, sendo que na altura nenhuma objeção foi levantada à acumulação. Em julho do ano passado, a deputada voltou a pedir outro parecer à Comissão da Transparência, mas o resultado foi distinto já que foi detetada uma incompatibilidade.





Antes, chegou a desempenhar funções como diretora para a Agenda Europeia de Energia da empresa.

Esta última decisão surgiu no final do ano passado e, uma semana depois e após a publicação da notícia do Correio da Manhã, foi tornada pública a sua saída da REN.Jamila Madeira acumulava funções de consultora, na REN, com o cargo de deputada desde 2015.