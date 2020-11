Jerónimo de Sousa eleito líder do PCP pela quinta vez mas com um voto contra

Os nomes dos órgãos sociais do PCP Com cinco novos nomes, entre os quais o do candidato presidencial João Ferreira, a Comissão Política comunista foi eleita por maioria, com uma abstenção, no sábado à noite no XXI Congresso Nacional do PCP, que confirmou Jerónimo de Sousa como secretário-geral.





Lista completa dos novos órgãos dirigentes do PCP







Comissão Política do Comité Central







Ângelo Alves



Armindo Miranda



Belmiro Magalhães



Carina Castro



Fernanda Mateus



Francisco Lopes



Gonçalo Oliveira



Jaime Toga



Jerónimo de Sousa



João Dias Coelho



João Ferreira



João Frazão



João Oliveira



Jorge Cordeiro



Jorge Pires



José Capucho



Manuel Rodrigues



Octávio Augusto



Patrícia Machado



Paulo Raimundo



Ricardo Costa



Rui Fernandes



Vasco Cardoso



Vladimiro Vale







Secretariado do Comité Central







Alexandre Araújo



Francisco Lopes



Jerónimo de Sousa



Jorge Cordeiro



José Capucho



Manuela Pinto Ângelo



Margarida Botelho



Paulo Raimundo



Pedro Guerreiro



Rui Braga







Comissão Central de Controlo







Agostinho Lopes



Albano Nunes



Armando Morais



Carlos Gonçalves



Francisco Melo



José Augusto Esteves



Luís Fernandes



Luísa Araújo



Rosa Rabiais

Jerónimo de Sousa foi eleito secretário-geral do PCP pela quinta vez, com um voto contra, pelo comité central reunido no XXI congresso nacional do partido, em Loures, foi anunciado este domingo.Esta é a primeira vez, em todas as eleições, que Jerónimo de Sousa recebe um voto contra do comité central.Na reunião do comité central, no sábado à noite, Jerónimo de Sousa entendeu "não votar na sua própria candidatura", tendo sido eleito "por maioria, com um voto contra", de acordo com uma informação distribuída aos delegados e aos jornalistas, no congresso, em Loures, distrito de Lisboa.Em 2004, foi eleito por maioria, com quatro abstenções, nas três reeleições (2008, 2012, 2016) teve apenas uma abstenção. Desta vez, registou-se um voto contra e uma abstenção, a do próprio Jerónimo.Em 2004, Jerónimo sucedeu a Carlos Carvalhas, que esteve no cargo 12 anos, de 1992 a 2004.Operário e deputado à Constituinte, em 1975, Jerónimo de Sousa, 73 anos, torna-se assim no segundo secretário-geral há mais tempo à frente do partido (16 anos), depois do líder histórico do PCP Álvaro Cunhal (31 anos).