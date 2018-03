O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, anunciou ter uma "vontade firme" de melhorar as relações com a Coreia do Sul.Segundo a Reuters, que cita a agência de notícias oficial norte-coreana, KNCA, o presidente do regime de Pyongyan reuniu-se como uma delegação da Coreia do Sul com o objectivo de activar o diálogo entre os dois países e aliviar a tensão militar na península da Coreia.