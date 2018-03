Coreia do Norte aceita iniciar negociações para abandonar programa nuclear

A Coreia do Norte manifestou abertura para deixar de usar armas nucleares caso a segurança do país seja garantida, afirmou um membro do gabinete presidencial da Coreia do Sul. Uma delegação sul-coreana chefiada por Chung Eui-yong reuniu com o líder norte-coreano, no dia 5 de Março, e deu uma conferência de imprensa esta terça-feira, já em Seul.

Kim Jong Un terá afirmado que o seu país está disponível para iniciar negociações com os Estados Unidos, com vista a abandonar o programa de armas nucleares e suspender todos os testes com mísseis balísticos.