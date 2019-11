Lindsay Hoyle é o novo "speaker" da Câmara dos Comuns

Lindsay Hoyle vai substituir John Bercow no cargo de "speaker" da câmara baixa do parlamento britânico.

Na passada quinta-feira, 31 de outubro, o John Bercow ocupou pela última vez o lugar de "speaker" na Câmara dos Comuns do Reino Unido. Nas eleições de 2017 tinha prometido à mulher e aos filhos que aquele seria o seu último mandato. E assim foi. O carismático líder da câmara baixa do parlamento britânico retirou-se do cargo que ocupava desde 2009.

Hoje ocorreu a votação para o substituir e o eleito foi o trabalhista Lindsay Hoyle, com 325 votos, contra 213 do adversário, Chris Bryant.

Hoyle, com 62 anos e deputado desde 2017, terá agora de deixar de ser militante do "Labour" – tal como Bercow havia feito junto dos "Tories" (conservadores) –, já que o "speaker" não representa qualquer partido.



(notícia em atualização)