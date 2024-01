Madeira: Marcelo diz não ter falado com Miguel Albuquerque

As investigações levaram hoje à realização de buscas nas regiões autónomas e no continente e envolvem titulares de cargos políticos do Governo da Madeira e Câmara do Funchal por suspeita de favorecimento indevido de sociedades/grupos, revelou o Ministério Público.

De acordo com o MP, em causa estão factos ocorridos a partir de 2015, "suscetíveis de consubstanciar crimes de atentado contra o Estado de direito, prevaricação, recebimento indevido de vantagem, corrupção passiva, corrupção ativa, participação económica em negócio, abuso de poderes e de tráfico de influência".

A Polícia Judiciária (PJ) realizou hoje cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias relacionadas com três inquéritos dirigidos pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), nos quais são investigados crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

A Câmara Municipal do Funchal (PSD/CDS-PP), presidida por Pedro Calado (PSD), confirmou de manhã que foi alvo de buscas da PJ.

Pedro Calado e dois gestores ligados ao grupo de construção AFA foram detidos.

O presidente do executivo madeirense (PSD/CDS-PP) acompanhou as buscas à sua residência, constatou a Lusa no local, e cancelou a agenda pública.

Numa declaração aos jornalistas já depois de os partidos se pronunciarem, Miguel Albuquerque (PSD) recusou demitir-se.

O Presidente da República afirmou esta quarta-feira que não falou com o presidente do Governo regional da Madeira após as buscas hoje realizadas que visam vários elementos do Executivo regional, incluindo Miguel Albuquerque.Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa foi perentório: "Não falei com Miguel Albuquerque".O chefe de Estado indicou que, tal como os intervenientes nestes processos defendem, "a Justiça deve exercer a sua função e investigar". "E a Justiça não tem calendários que tenham a ver com os calendários políticos ou económicos", sublinhou.Marcelo recusou traçar paralelos com a situação que levou à demissão de António Costa do cargo de primeiro-ministro e a posterior dissolução do Parlamento.