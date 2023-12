Mais de 60% dos portugueses temem manipulação eleitoral

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com eleições à porta, cerca de 62% dos portugueses mostram-se "muito" ou "algo" preocupados com a possibilidade de os resultados eleitorais serem manipulados. Interferência estrangeira ou possibilidade de um ciberataque estão no topo das preocupações.



Os dados são do Eurobarómetro e revelam um receio dos portugueses em relação à manipulação eleitoral ligeiramente superior à mé...