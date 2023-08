Mais de 70% querem grande remodelação do Governo

Maioria dos portugueses quer um “refrescamento” do elenco governativo. Oito em cada dez insistem que Galamba devia estar fora do Executivo, três meses depois de o ministro ter estado no epicentro da guerra aberta entre Belém e São Bento.

Mais de 70% querem grande remodelação do Governo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Mais de 70% querem grande remodelação do Governo O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar