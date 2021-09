Mais de 80% dos presidentes de câmara recandidatam-se

Mais de 80% dos atuais presidentes de câmara estão a recandidatar-se nas eleições autárquicas deste ano. Os dados são avançados esta quarta-feira, 15 de setembro, pelo Público , que dá conta de que, ao mesmo tempo, a maioria destes autarcas também irá concorrer pela última vez consecutiva, tendo em conta a lei que limita o número de mandatos.De acordo com os dados levantados pelo Público, há um total de 250 presidentes que procuram a reeleição este ano, o equivalente a cerca de 81% dos 308 municípios existentes em Portugal. A maioria (118) é do PS, seguindo-se o PSD (82), CDU (21), CDS (5), 16 que se recandidatam por movimentos de cidadãos e três da coligação Nós Cidadãos, JPP e Livre/PS.Para muitos, esta será, contudo, a última vez que podem candidatar-se à mesma câmara. Entre os 250 presidentes que se recandidatam, 142 vão entrar no terceiro e último mandato previsto pela lei da limitação de mandatos. Destes, 71 são do PS, 50 são do PSD, 17 da CDU e outros três do CDS.