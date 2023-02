Marcelo promulga decreto que reintroduz secretário de Estado da Agricultura na orgânica do Governo

O Presidente da República promulgou o diploma que reintroduziu na orgânica do Governo o cargo de secretário de Estado da Agricultura, atualmente ocupado pelo engenheiro agrónomo Gonçalo Caleia Rodrigues.Numa nota colocada hoje no portal da Presidência da República na Internet lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa "promulgou o diploma que altera o regime da organização e funcionamento do XXIII Governo Constitucional, reintroduzindo o cargo de Secretário de Estado da Agricultura".O cargo esteve vago durante mais de um mês após a demissão da anterior titular, Carla Alves, a 5 de janeiro passado, pouco mais de 24 horas depois da sua posse, na sequência de um processo judicial envolvendo o seu marido e ex-autarca em Vinhais.No passado dia 15, Gonçalo Caleia Rodrigues tomou posse do cargo de secretário de Estado da Agricultura.Nascido no Porto em 1981, Gonçalo Caleia Rodrigues é doutorado em Engenharia dos Biossistemas, pelo Instituto Superior de Agronomia, e tem uma pós-graduação em gestão, da Nova School of Business and Economics, de Lisboa.O novo secretário de Estado foi vice-presidente do Instituto Superior de Agronomia, instituição onde foi professor auxiliar.