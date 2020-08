Marcelo vai marcar eleições nos Açores para 25 de outubro

O Presidente da República deverá convocar, no próximo dia 22 deste mês, as eleições regionais dos Açores para 25 de outubro, apurou o Negócios. Mas antes disso, Marcelo Rebelo de Sousa decidirá, até 21 de agosto, se promulga a nova lei que permite aos açorianos que vivem fora do arquipélago participar nesse ato eleitoral.

