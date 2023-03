Marcelo vê relações diplomáticas "dulcíssimas" entre Portugal e Brasil

Leia Também Bloco quer Lula a discursar no 25 de Abril, mas diz que decisão é da AR

"Com o Brasil as relações são sempre doces, sempre, o Brasil é doce, Portugal é doce. E as relações políticas e diplomáticas são dulcíssimas, quer dizer é o superlativo de doce, são muito, muito, muito doces e muito boas", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas na abertura da BTL, a feira de turismo de Lisboa.A resposta foi dada depois de questionado se o chefe de Estado está, de alguma forma, a tentar "adocicar" as relações entre os dois países, após a polémica que envolve a visita de Lula da Silva a Portugal.Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito na segunda-feira que "o convite ao Presidente está feito" e que é importante "que venha a Portugal e que venha antes de ir a outros países europeus". Isto depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros ter anunciado que Lula da Silva vai discursar na Assembleia da República nas comemorações do 25 de Abril.O anúncio gerou algumas reações negativas, com Luís Montenegro, presidente do PSD, a afirmar que seria "inaceitável" e exigindo que o Governo encontre outra data (24 ou 26 de abril). Já a Iniciativa Liberal foi mais longe, deixando claro que os seus deputados iriam abandonar o hemiciclo caso o discurso se concretizasse durante a cerimónia do 25 de abril — algo que entretanto já não vai acontecer, estando, no entanto, prevista uma sessão de boas vindas no Parlamento.Marcelo Rebelo de Sousa diz não ter dúvidas de que "haverá uma visita muito bem sucedida do presidente do Brasil a Portugal", adiantando que terá "um programa muito rico e variado", incluindo uma cimeira entre os dois governos.Notícia em atualização