Mariana Mortágua é candidata à liderança do BE: “A maioria absoluta do PS desistiu”

Mariana Mortágua confirmou esta segunda-feira a sua candidatura à liderança do Bloco de Esquerda, num discurso onde elogiou o trabalho de Catarina Martins e afirmou que conta com "as pessoas que sentem que o Governo da maioria absoluta do PS desistiu e que só atira promessas para cima dos problemas".



"A maioria absoluta nunca foi outra coisa que não arrogância, intransigência e instabilidade", argumentou, referindo a "instabilidade" na habitação, os "salários de miséria de professores" ou uma "sociedade dividida entre uma maioria que perde salário a cada dia que passa e uma pequena minoria, uma elite que lucra com a crise".



"A tranquilidade do PS é deixar que perante um PSD partido e sem programa pode usar o medo da extrema-direita para lhe garantir uma maioria absoluta perpétua. É por isso que vemos o Partido Socialista a dedicar-se a promover um despique com o Chega, mesmo sabendo que assim está a alimentar a extrema-direita em Portugal", acusou. "A política do medo não pode vencer".





Questionada pelos jornalistas sobre que vai fazer para inverter os resultados das últimas eleições que levaram a uma redução histórica do grupo parlamentar do BE, e sobre as últimas sondagens, Mariana Mortágua respondeu que "o maior desafio do Bloco de Esquerda" é "afirmar uma alternativa".





"É contra o ciclo de aumento das desigualdades que temos de combater. E isso implica afirmar uma alternativa. Esse é o maior desafio do Bloco do Esquerda, afirmar uma alternativa em que as pessoas possam aspirar ao direito a uma vida boa, com salário, a trabalho digno, a uma casa confortável, ao combate à especulação imobiliária", disse, já depois de ter referido que o partido acompanha os movimentos que têm contestado.





O fundador Luís Fazenda, os eurodeputados Marisa Matias e José Gusmão, a deputada Joana Mortágua ou os ex-deputados Jorge Costa e Moisés Ferreira estiveram presentes na sede do BE, durante a conferência de imprensa.



Economista, Mariana Mortágua tem acompanhado, como deputada, as questões fiscais e orçamentais. Destacou-se nas comissões de inquérito parlamentares à banca e faz parte da comissão de inquérito à TAP.



Notícia atualizada com mais informações às 11:58