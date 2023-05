Mariana Vieira da Silva soube dos acontecimentos nas Infraestruturas só ao final da noite

Ministra da Presidência defende opção de comunicar ao SIS A carregar o vídeo ... Ministra da Presidência defende opção de comunicar ao SIS

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que se encontrava a substituir o primeiro-ministro na liderança do Governo, confirma em entrevista ao Negócios e à Antena 1 que foi informada dos acontecimentos no Ministério das Infraestruturas naquela noite, mas já tarde.O ex-adjunto de João Galamba que tinha sido exonerado entrou no Ministério para ir buscar o computador de trabalho, com a chefe de gabinete e duas assessoras do ministro a tentarem impedir que o portátil fosse retirado do gabinete.Mariana Vieira da Silva soube do que se tinha passado horas depois dos acontecimentos, garantindo que não teve qualquer intervenção na decisão de reportar o caso aos Serviços de Informação e Segurança (SIS). A ministra acredita, contudo, que a decisão foi "justificada" dada a informação confidencial que estaria no computador portátil.