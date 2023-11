Centeno esclarece que nunca foi convidado por Marcelo para primeiro-ministro

Leia Também Marcelo desmente Centeno e nega convite ou autorização de contacto para chefiar Governo



O esclarecimento do governador do banco central surge depois da notícia do Financial Times que, citando Centeno, indicava que este tinha sido convidado pelo Presidente e primeiro-ministro para refletir sobre o assunto, considerando a possibilidade de chefiar um governo", acrescentando que "estava muito longe de tomar uma decisão".



Estas declarações motivaram um comunicado de Marcelo Rebelo de Sousa já de madrugada, garantindo que nunca tinha avançado com qualquer convite a Centeno ou outra pessoa.





A Comissão de Ética do Banco de Portugal - o órgão que avalia a aplicação do código de conduta no regulador - vai reunir-se no início da semana para avaliar eventuais incompatibilidades ou conflito de interesses decorrentes do convite do primeiro-ministro ao governador para a sua substituição no cargo, caso não tivesse sido dissolvida a Assembleia da República e convocadas eleições antecipadas.



(Notícia atualizada às 10:05 com mais informação)