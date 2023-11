Costa: "Centeno só daria uma resposta definitiva depois de falar com o Presidente"

O primeiro-ministro António Costa afirmou este sábado que fez o convite a Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, para o substituir no cargo e prolongar a legislatura, mas que o ex-ministro das Finanças nunca chegou a aceitar.A explicação surge depois das críticas dirigidas pelos partidos políticos à falta de independência do governador do Banco de Portugal - alguns deles pedindo a demissão de Centeno - e do anúncio pelo supervisor financeiro de que a Comissão de Ética irá avaliar o tema.

"Quando apresentei a proposta, conhecia que Mário Centeno só daria uma resposta definitiva depois de falar com o senhor Presidente da República, de conhecer as condições de governabildidade que tinha e de saber se a comissão política do PS correspondia à minha proposta", afirmou António Costa nas declarações aos jornalistas na residência oficial de São Bento, após a declaração ao país.E frisou que apresentou o nome de Mário Centeno por entender que era necessária uma "mensagem para o mundo de que Portugal tinha encontrado solução de respeito e elevada competência" numa altura em que "a notícia de que o primeiro-ministro de Portugal se demitiu associado a um caso de corrupção fez primeira página em jornais estrangeiros"."Falei ao senhor Presidente da República e agi com conhecimento do senhor Presidente. Entendi, e creio que não estarei isolado neste entendimento, que o professor Mário Centeno preenche 3 requisitos: tem sólida experiência governativa, merece o respeito da generalidade dos portugueses e tem reconhecimento e credibilidde interncaionais", sublinhou. avaliar eventuais incompatibilidades ou conflito de interesses decorrentes do convite do primeiro-ministro ao governador Mário Centeno para a sua substituição no cargo, caso não tivesse sido dissolvida a Assembleia da República e convocadas eleições antecipada.O encontro deverá acontecer na segunda-feira e o parecer da comissão de Ética deverá ser emitido nesse mesmo dia, sabe o Negócios.