Costa e Marcelo estiveram alinhados no convite a Centeno

As conversas que existiram para sondar Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, para a possibilidade de suceder a António Costa como primeiro-ministro, num cenário de continuidade da atual maioria, foram sempre articuladas entre o primeiro-ministro e o Presidente da República.





Segundo informação recolhida pelo Negócios, o primeiro-ministro nada fez à revelia do Chefe de Estado e "as conversas que existiram foram sempre do conhecimento de todos os envolvidos", relata fonte conhecedora.





Leia Também Dois terços dos portugueses querem eleições antecipadas

o país não merecia ser chamado novamente a eleições". Costa revelou então que a ideia de convocação de eleições partiu do próprio Presidente, já que o secretário-geral do PS tinha sugerido o nome de Mário Centeno como novo chefe de Governo."A solução indicada pelo PS foi apresentar uma personalidade de forte experiência governativa, respeitado e admirado pelos portugueses, com forte prestígio internacional, que foi o professor Mário Centeno, mas o Presidente da República entendeu que, melhor do que ter uma solução estável e um governo forte e renovado, seria optar por eleições antecipadas", afirmou o primeiro-ministro.Certo é que, tal como o Negócios avançou, a solução Centeno para a sucessão a Costa não agradou ao Presidente da República, mesmo que numa primeira fase tenha debatido o nome do governador com António Costa. Foram muitas as dúvidas geradas na cabeça do Chefe de Estado, sabe o Negócios, sobre se tal opção política teria legitimidade política, sobretudo depois de Marcelo ter enfatizado, no momento da posse do atual Executivo, que quando Costa saísse devolveria a palavra ao povo.Vários partidos políticos têm vindo a questionar o facto de o governador do Banco de Portugal ter sido o nome escolhido para uma eventual solução de sucessão a Costa no governo, sem dissolução.O PSD foi o primeiro a apontar críticas, pela voz do líder da bancada parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento. À saída da conferência de líderes, na Assembleia da República, o deputado social-democrata enfatizou que "o Banco de Portugal deve ser independente e imparcial".Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, também criticou a proposta socialista, anunciada na quinta-feira pelo próprio primeiro-ministro, dizendo que a saída de Centeno do Banco de Portugal para um governo seria "uma espécie de plataforma giratória inaceitável". Expressão também usada pela líder do PAN, Inês Sousa Real, que contestou a apresentação de uma solução que consubstanciaria "portas giratórias".