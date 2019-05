Depois do Parlamento ter chumbado a recuperação dos mais de nove anos de serviço dos professores, Mário Nogueira, que em Junho se recandidata a secretário-geral da Fenprof, dirige as críticas ao PS e ao primeiro-ministro, assumindo que vai entrar no debate eleitoral para as legislativas.





"O PS e o Governo vão pagar muito caro", afirmou, à porta da Assembleia da República, depois de o PSD e o CDS terem ajudado o PS a chumbar o diploma que recuperava os mais de nove anos de serviço, embora sem calendário.