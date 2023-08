Marques Mendes admite candidatura a Belém

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Nunca na minha vida falei com Luís Montenegro sobre eleições presidenciais, não há nada a falar, não há qualquer acordo", assegurou, dizendo que, neste momento, "não há nem decisão nem sequer inclinação".

Marques Mendes começou por clarificar que nunca falou sobre o assunto com o atual líder do PSD, Luís Montenegro, mas admitiu pela primeira vez de forma clara que Belém pode estar no seu caminho.

"Se um dia achar que, com uma candidatura à Presidência da República, posso ser útil ao país, que é isso que conta, tomarei essa decisão", afirmou no seu habitual espaço de comentário na SIC.

Luís Marques Mendes garante que a possibilidade de se candidatar a Belém pode vir a surgir "independentemente" de um acordo com o líder do PSD. "Se eu vir que tenho alguma utilidade, uma candidatura minha, e que tenho o mínimo de condições para o concretizar, sou franco. Tomarei essa decisão. Independentemente de acordo ou não acordo" com Montenegro.