Medina vai levar "em breve" a Conselho de Ministros a privatização da TAP

O ministro das Finanças vai levar "em breve" a Conselho de Ministros o processo para dar início à privatização da TAP.



Em conferência de imprensa conjunta com a congénere espanhola, Nadia Calviño, em Madrid, Fernando Medina salientou que com os resultados da TAP, "muito acima" das metas do plano de reestruturação, "este é um bom momento para o Governo avaliar e decidir relativamente ao curso da privatização da companhia".



No entanto, em resposta às questões da Bloomberg o ministro não revelou se o Estado vai privatizar 100% do capital social da companhia ou se vai manter alguma participação, procurando sublinhar que a venda será realizada "com a brevidade possível mas também com a atenção necessária a um processo desta dimensão e desta exigência".

Sobre os contactos com os potenciais interessados na TAP – a Lufthansa, o grupo IAG (onde se incluem a British Airways e a Iberia) e o grupo Air France-KLM - Fernando Medina diz que a companhia "já realizou um pré-estudo de mercado junto de potenciais investidores" para "aferir aquilo que são as perspetivas de investimento" na TAP.



Já no início de janeiro o ministro das Finanças tinha dito no Parlamento que a TAP antecipou "em alguns anos aquilo que está previsto no plano de reestruturação", conseguindo resultados que vão permitir "melhores perspetivas para o futuro" da companhia.



Os resultados anuais da empresa só vão ser conhecidos em março, mas o ministro das Finanças tem "resultados positivos bastante antes do tempo que estava previsto no plano de recuperação", que prevê para 2022 um prejuízo de 54 milhões e lucros a partir de 2025, e que estes resultados trazem "solidez do ponto de vista da situação em que se encontra a TAP".

Já antes o primeiro-ministro tinha feito saber que tem como meta privatizar a TAP até ao final deste ano.