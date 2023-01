TAP diz que valores do lucro anual avançados pela imprensa são falsos

A TAP indicou esta quarta-feira que os valores de lucros alcançados no ano passado divulgados hoje pela imprensa não correspondem à realidade.Em comunicado enviado à CMVM, a companhia aérea refere que "estão ainda em curso os trabalhos de elaboração das demonstrações financeiras e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício findo a 31 de dezembro de 2022". Assim, acrescenta, "ainda se encontra na presente data por determinar o resultado do exercício de 2022".E, assegura que "os valores avançados nos órgãos de comunicação social relativamente aos lucros da TAP no exercício findo a 31 de dezembro de 2022 não têm correspondência com as projeções existentes".Esta quarta-feira, o Correio da Manhã avançou que os lucros da TAP no ano passado superaram os 140 milhões de euros. Mais tarde, a SIC noticiou que o resultado líquido da companhia aérea terá sido de mais de 146 milhões.