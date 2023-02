Estado poderá ficar com 10% a 20% da TAP

se o Estado vai privatizar 100% do capital social da companhia ou se vai manter alguma participação.



Sublinhou antes que a venda será realizada "com a brevidade possível mas também com a atenção necessária a um processo desta dimensão e desta exigência".

Leia Também Entrada na ITA não afasta Lufthansa da corrida pela TAP





Medina disse em Madrid a companhia "já realizou um pré-estudo de mercado junto de potenciais investidores" para "aferir aquilo que são as perspetivas de investimento" na TAP.



Os resultados da empresa só vão ser conhecidos em março, mas o ministro das Finanças referiu que a companhia tem "resultados positivos bastante antes do tempo que estava previsto no plano de recuperação", que prevê para 2022 um prejuízo de 54 milhões e lucros a partir de 2025.



Leia Também TAP: Governo prepara argumentos para a venda

Lufthansa , o grupo IAG (que tem a British Airways e a Iberia) e o grupo Air France-KLM.Medina disse em Madrid a companhia "já realizou um pré-estudo de mercado junto de potenciais investidores" para "aferir aquilo que são as perspetivas de investimento" na TAP.Os resultados da empresa só vão ser conhecidos em março, mas o ministro das Finanças referiu que a companhia tem "resultados positivos bastante antes do tempo que estava previsto no plano de recuperação", que prevê para 2022 um prejuízo de 54 milhões e lucros a partir de 2025.

O Governo anunciou que vai avançar com o processo de privatização da TAP, mas mantém em aberto se a privatização será parcial ou total.O Jornal Económico cita uma fonte próxima do processo e diz que o Governo pondera ficar com 10% a 20% do capital para ter presença no conselho de administração e capacidade de intervenção em questões de interesse nacional.Tal como o Negócios já tinha explicado , o Governo está a ultimar um documento para análise interna com os pontos a favor e contra de uma privatização total ou apenas parcial. O documento será analisado numa primeira fase pelo primeiro-ministro e pelos ministros com responsabilidade direta no processo, das Finanças e das Infraestruturas, sendo depois alargado ao Executivo em geral.O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou esta segunda-feira que vai levar a privatização da TAP, em breve, ao Conselho de Ministros.Nessa altura, Fernando Medina não quis explicarTêm sido apontados como interessados a