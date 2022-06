FICHA TÉCNICA:

Objetivo: Sondagem realizada pela Intercampus para o Negócios, CM e CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: Constituída por 611 entrevistas, com distribuição proporcional por género, idade e região. Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade. Foi elaborada uma matriz de quotas por Região, Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa da Direção-Geral da Administração Interna. Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram de 8 a 14 de junho de 2022. Margem de Erro: O erro máximo, para um intervalo de confiança de 95%, é de 4%. Taxa de Resposta: 60,8%.

Continuando a granjear de uma grande popularidade, a atuação mais recente de Marcelo Rebelo de Sousa fica aquém do que era esperado para mais de metade dos inquiridos no Barómetro de junho da Intercampus para o Negócios, CM e CMTV. O Presidente da República, contudo, é visto como tendo um contributo para o bom funcionamento do Governo pela maioria dos portugueses.Questionados sobre se o Presidente da República "tem desempenhado bem o seu papel nesta situação que Portugal enfrenta na UE e no mundo, ou estava à espera de mais?", 50,7% dos inquiridos consideram que Marcelo Rebelo de Sousa deveria fazer mais, enquanto 43,5% consideram que o chefe de Estado tem cumprido bem o seu papel. Há ainda 5,7% que não sabem ou não respondem.Marcelo Rebelo de Sousa é visto como cooperante com o Governo pela maioria dos inquiridos, não sendo visto como um "entrave" à atuação do Executivo.Apesar desta avaliação menos positiva, para 60,1% dos respondentes na sondagem o Presidente tem contribuído para o Governo "desempenhar bem o seu papel". Apenas 28% consideram que a primeira figura do Estado tem criado barreira à ação do Executivo liderado por António Costa e 11,9% não sabem ou não respondem.A apreciação ao percurso de Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém é francamente positiva face aos seus antecessores. O antigo presidente do PSD é apontado por 38% como sendo o Presidente da República que deixará a "melhor imagem para a História" no desempenho do cargo. Na segunda posição, com 23,6%, surge Ramalho Eanes, enquanto Jorge Sampaio fecha o "pódio" ao ser a escolha de 17% dos inquiridos.Os dois chefes de Estado que foram também líderes de Governo são avaliados de forma mais negativa. Mário Soares é a primeira escolha de apenas 7,4% dos portugueses e Cavaco Silva recolhe apenas a predileção de 5,9%.Somando a estes resultados as respostas que colocam os diversos chefes de Estado como sendo a segunda escolha em termos de melhor desempenho das funções a vantagem de Marcelo Rebelo de Sousa é, contudo, menos acentuada: o atual Presidente soma 58,5% contra 48,2% de Jorge Sampaio. O antigo líder socialista, falecido em setembro do ano passado, ultrapassa Eanes, que alcança 42%.Mário Soares recolhe 20,2% e Cavaco soma 14,6%.