António Costa diz que é ao Presidente da República que cabe fazer avaliações

O primeiro-ministro remete para o Presidente da República qualquer avaliação sobre o que foi discutido na reunião do Conselho de Estado, recusando comentar o que foi dito no encontro da passada sexta-feira.

"Não faço [comentários]", começou por dizer António Costa quando questionado pelos jornalistas na Nova Zelândia onde se encontra para acompanhar o jogo da seleção portuguesa no Mundial feminino de futebol, frente aos Países Baixos.



De acordo com vários jornais, na reunião do Conselho de Estado a maioria dos conselheiros foi muito crítica para com a atuação do Governo e numa das intervenções mais longa, o antigo ministro das Finanças, Miguel Cadilhe, tentou desmontar os argumentos "cor-de-rosa" sobre a economia, numa avaliação acompanhada por Cavaco Silva. Críticas que o primeiro-ministro não rebateu, tendo saído da reunião - que foi interrompida e será retomada em setembro - para viajar precisamente para a Nova Zelândia.





No final, foi emitido um curto e lacónico comunicado apenas enunciando que a reunião tinha sido convocada para discutir a "situação política, económica e social". Marcelo Rebelo de Sousa terá dito "retomamos o debate em setembro", segundo vários jornais apuraram.Questionado sobre as notícias, o primeiro-ministro lembrou, em declarações recolhidas pela RTP, que "o Conselho de Estado é um órgão de consulta do Presidente da República e é ao Presidente da República que cabe avaliar o que é que os diferentes conselheiros dizem e como sendo reuniões à porta fechada, obviamente não farei qualquer tipo de comentário sobre o que foi dito nas reuniões do Conselho de Estado".