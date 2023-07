O secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, contratou o ex-administrador do Alfeite, José Miguel Fernandes, para realizar um estudo sobre Economia da Defesa na idD Portugal Defence, a holding das indústrias de Defesa. Porém, nunca foi visto na empresa pública e o caso está a gerar polémica, avança esta sexta-feira o Expresso Segundo o coordenador do relatório que José Miguel Fernandes teria de realizar e que foi publicado em dezembro de 2021, o gestor "não escreveu uma única linha", apesar de o seu nome constar no documento. A única coisa que terá feito foi "enviar dois comentários a uma parte do estudo, por email", indica Ricardo Pinheiro Alves, ex-diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia e agora vice-presidente do conselho estratégico do CDS.Na altura da contratação, José Miguel Fernandes tinha acabado de se demitir, "por razões pessoais", de presidente do conselho de administração do Arsenal do Alfeite.

Além deste caso, o Ministério da Defesa têm estado debaixo de fogo, depois de ter sido revelado que recebeu 61 mil euros por uma assessoria de cinco dias ao Ministério tutelado por Helena Carreiras. Para explicar o caso, já foi aprovada uma audição no Parlamento à ministra da Defesa.