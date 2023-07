Secretário de Estado da Defesa demitido foi constituído arguido

O secretário de Estado da Defesa Nacional, Marco Capitão Ferreira, apresentou esta sexta-feira a demissão. O motivo da demissão não é conhecido, mas o governante tem estado debaixo de fogo devido a um

de 61 mil euros prestada em cinco dias ao Ministério da Defesa.

O primeiro-ministro já apresentou o pedido de exoneração a Belém. "O primeiro-ministro apresentou ao senhor Presidente da República a proposta de exoneração do secretário de Estado da Defesa Nacional, que lhe foi transmitida pela ministra da Defesa Nacional, a pedido do próprio", lê-se numa nota divulgada pelo gabinete de António Costa.Esta sexta-feira, o Expresso revelou ainda que Marco Capitão Ferreira terá contratou o ex-administrador do Alfeite, José Miguel Fernandes, para realizar um estudo sobre Economia da Defesa na idD Portugal Defence, a holding das indústrias de Defesa. Porém, José Miguel Fernandes nunca apareceu na empresa pública nem terá escrito o estudo pedido.