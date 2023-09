Gomes Cravinho implicado em caso de corrupção por um dos acusados

ra o responsável financeiro da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional e, adianta o semanário, terá declarado no interrogatório feito pelo Departamento de Investigação Penal (DIAP) de Lisboa que o ministro "tinha concordado" ou até "pedido" que fosse feito um contrato de assessoria com Capitão Ferreira para o compensar e "pôr as contas em dia" pelos trabalhos realizados numa "comissão fantasma" do seu gabinete.

A participação nesta comissão teve como objetivo elaborar, de forma clandestina, um estudo para a "revisão do setor empresarial do Estado da Defesa", afirmou, referindo que este grupo integrava também outros elementos como Catarina Nunes, que chegou a ser presidente da idD (a holding das indústrias da defesa) e Irene Paredes, funcionária da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN). xxxxxxxxxxxxxxxxEm reação, numa nota enviada às redações, o ministro João Gomes Cravinho argumenta que não deu qualquer indicação a respeito da contratação da Marco Capitão Ferreira para prestar assessoria jurídica e que esta resultou de uma indicação da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional". Acrescenta ainda "que desconhecia os termos do contrato estabelecido".Gomes Cravinho diz também que "não conhecia o Professor Marco Capitão Ferreira antes de exercer as funções de MDN", mas que rapidamente se apercebeu "de que ele era uma das raras pessoas com conhecimento aprofundado nesta área muito especializada"."A sua designação para as funções de presidente da IDD ficou a dever-se exclusivamente à sua trajetória académica e profissional, com uma estreita ligação às indústrias de defesa, no exercício de funções de responsabilidade", elogiou o ministro.