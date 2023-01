Ministra garante que "obviamente" haverá novo secretário de Estado "brevemente"

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, garante que, "obviamente", haverá um novo secretário de Estado para substituir Carla Alves e, apesar de não se comprometer com datas, promete que a escolha que vier a ser feita será revelada "brevemente".Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, a governante vinca que a polémica desta sexta-feira não faz sentido, porque é "uma questão jurídica, processual".Tudo foi desencadeado pela publicação da lei orgânica com a nova composição do Governo, que foi interpretada por vários jornais e organizações do setor como tendo eliminado a Secretaria de Estado da Agricultura.No entanto, ainda na manhã desta sexta-feira, o Governo teve oportunidade de negar essa extinção, num esclarecimento do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas.Agora, Maria do Céu Antunes garante que "num futuro muito próximo" delegará as tarefas que está a acumular.Para já, porém, está "a refletir". "Não tenho convites recusados, não tenho convites feitos", assegura ainda.