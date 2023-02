Portugal na maior feira de frutas e legumes do mundo para medrar exportações

Portugal vai levar uma comitiva de 27 empresas e associações à Fruit Logistica, a maior feira de frutas e legumes do mundo, que vai decorrer entre 8 e 10 de fevereiro, em Berlim, em que são esperados aproximadamente 73 mil visitantes.



A participação das empresas lusas no certame, onde terão uma área expositiva total de 300 metros quadrados, é uma das muitas iniciativas de promoção internacional organizadas pela Portugal Fresh para impulsionar as exportações nacionais, realça a Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal.



"A participação das empresas portuguesas na Fruit Logistica de 2023 revela a capacidade estratégica e competitiva do setor agroalimentar na sua promoção internacional. O momento atual é muito exigente para a produção nacional e este trabalho conjunto dos produtores traz enorme coesão, força e vantagem competitiva para o setor", observa o presidente da Portugal Fresh, citado num comunicado enviado, esta quarta-feira, às redações.



Mas só isso não basta, considera Gonçalo Santos Andrade: "É preciso mais. É urgente, de uma vez por todas, o setor agroalimentar ser valorizado pelas instâncias governativas. Só assim podemos ter a ambição de manter o crescimento do volume de negócios e suas exportações, melhorando a remuneração aos produtores".



E, neste contexto, frisa, "sem uma Secretaria de Estado da Agricultura - e também sem uma muito necessária Secretaria de Estado da Alimentação - é impossível conquistar competitividade face aos países do sul da Europa, com quem Portugal concorre diretamente".





A participação da Portugal Fresh na Fruit Logistica é realizada no âmbito do Projeto Conjunto de Internacionalização 2022/2023 apoiado pelo Portugal 2020 - Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, que prevê um investimento de 948,9 milhões de euros, financiado em 54% pelo FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.